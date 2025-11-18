На Урале новое дело возбудили против мужчины, напавшего на мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Новое дело возбудили против жителя Екатеринбурга Александра Неустроева*, осужденного за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, следует из картотеки Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге.

"Лица: Неустроев Александр Евгеньевич*, часть 1 статья 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма – ред.). Судебное заседание состоится 19 ноября", – говорится в базе дела.

В суд материалы на него поступили 28 октября.

Прошлое дело Неустроева* получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, и назначил Неустроеву* штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский райсуд уральской столицы приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения.

В августе Неустроев* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга