Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость - РИА Новости, 18.11.2025
11:06 18.11.2025
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
В западной части Москвы в районе Кунцево возведут общественно-деловой объект в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 18.11.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В западной части Москвы в районе Кунцево возведут общественно-деловой объект в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Кунцево городом одобрен уже третий проект комплексного развития территории. Он предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице со строительством более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Замглавы города уточнил, что всего в этом районе планируется реорганизовать участки общей площадью примерно 19,5 гектара и возвести на них жилые дома и инфраструктурные объекты на 711 тысяч "квадратов". Таким образом, в Кунцеве появятся около 4 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.
Что касается проекта на Молдавской улице, то там будет построен административно-деловой комплекс на 81 тысячу "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Участок, на котором в течение семи лет будут проводить редевелопмент, расположен рядом со станциями метро "Кунцевская" синей и голубой ветки, а также со стацией БКЛ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ефимов: почти 4 тысячи нежилых объектов возвели в Москве за 15 лет
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
