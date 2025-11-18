https://ria.ru/20251118/efimov-2055595006.html
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость - РИА Новости, 18.11.2025
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
В западной части Москвы в районе Кунцево возведут общественно-деловой объект в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:06:00+03:00
2025-11-18T11:06:00+03:00
2025-11-18T11:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251117/efimov-2055431956.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость
Ефимов: в Кунцеве в рамках КРТ построят деловой комплекс на 80 тысяч "квадратов"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В западной части Москвы в районе Кунцево возведут общественно-деловой объект в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Кунцево городом одобрен уже третий проект комплексного развития территории. Он предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице со строительством более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Замглавы города уточнил, что всего в этом районе планируется реорганизовать участки общей площадью примерно 19,5 гектара и возвести на них жилые дома и инфраструктурные объекты на 711 тысяч "квадратов". Таким образом, в Кунцеве появятся около 4 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.
Что касается проекта на Молдавской улице, то там будет построен административно-деловой комплекс на 81 тысячу "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Участок, на котором в течение семи лет будут проводить редевелопмент, расположен рядом со станциями метро "Кунцевская" синей и голубой ветки, а также со стацией БКЛ.