Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят деловую недвижимость

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В западной части Москвы в районе Кунцево возведут общественно-деловой объект в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Кунцево городом одобрен уже третий проект комплексного развития территории. Он предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице со строительством более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Замглавы города уточнил, что всего в этом районе планируется реорганизовать участки общей площадью примерно 19,5 гектара и возвести на них жилые дома и инфраструктурные объекты на 711 тысяч "квадратов". Таким образом, в Кунцеве появятся около 4 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.