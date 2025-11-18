Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/efimov-2055554931.html
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации - РИА Новости, 18.11.2025
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации
Свыше 1,4 тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в московском районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:12:00+03:00
2025-11-18T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
https://ria.ru/20251116/efimov-2055108013.html
https://ria.ru/20251117/efimov-2055184097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации

Ефимов: более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации в Гольянове

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в московском районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Гольяново к переселению в современные корпуса в конце октября поэтапно приступили более 1,4 тысячи москвичей из шести пятиэтажек и одного четырехэтажного дома. Город предложил им квартиры в современном жилом комплексе по адресу: улица Амурская, дома 1А/1/1, 1А/1/2 и 1А/1/5. Это третья новостройка, переданная для переселения участников программы реновации на этой улице", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Ефимов: за 9 месяцев жилье по реновации получили более 30 тысяч москвичей
16 ноября, 14:12
В сообщении уточняется, что всего в Гольянове построили пять жилых комплексов. Они находятся на Амурской улице, на площади Белы Куна и Щелковском шоссе.
Сейчас в районе Гольяново числе домов, жителям которых уже предоставили жилье по программе реновации, или же они сейчас занимаются оформлением документов на равнозначное жилье, достигло 29. Это почти треть зданий, которые есть в действующую программе реновации района, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что новые дома, построенные в рамках реновации, экономят до 40% ресурсов, если сравнивать с ветхими пятиэтажками.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП
Вчера, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала