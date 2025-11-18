https://ria.ru/20251118/efimov-2055554931.html
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации
Свыше 1,4 тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в московском районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 18.11.2025
Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации
Ефимов: более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации в Гольянове
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в московском районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Гольяново к переселению в современные корпуса в конце октября поэтапно приступили более 1,4 тысячи москвичей из шести пятиэтажек и одного четырехэтажного дома. Город предложил им квартиры в современном жилом комплексе по адресу: улица Амурская, дома 1А/1/1, 1А/1/2 и 1А/1/5. Это третья новостройка, переданная для переселения участников программы реновации на этой улице", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в Гольянове построили пять жилых комплексов. Они находятся на Амурской улице, на площади Белы Куна и Щелковском шоссе.
Сейчас в районе Гольяново числе домов, жителям которых уже предоставили жилье по программе реновации, или же они сейчас занимаются оформлением документов на равнозначное жилье, достигло 29. Это почти треть зданий, которые есть в действующую программе реновации района, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что новые дома, построенные в рамках реновации, экономят до 40% ресурсов, если сравнивать с ветхими пятиэтажками.