Ефимов: еще более 1,4 тысячи москвичей начали осмотр жилья по реновации

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи жителей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в московском районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Гольяново к переселению в современные корпуса в конце октября поэтапно приступили более 1,4 тысячи москвичей из шести пятиэтажек и одного четырехэтажного дома. Город предложил им квартиры в современном жилом комплексе по адресу: улица Амурская, дома 1А/1/1, 1А/1/2 и 1А/1/5. Это третья новостройка, переданная для переселения участников программы реновации на этой улице", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что всего в Гольянове построили пять жилых комплексов. Они находятся на Амурской улице, на площади Белы Куна и Щелковском шоссе.

Сейчас в районе Гольяново числе домов, жителям которых уже предоставили жилье по программе реновации, или же они сейчас занимаются оформлением документов на равнозначное жилье, достигло 29. Это почти треть зданий, которые есть в действующую программе реновации района, добавляется в пресс-релизе.