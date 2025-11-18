Появились подробности о массовом ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на проспекте Андропова на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, в 12.45 на проспекте Андропова в районе дома 33 произошло столкновение четырех транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них. В результате дорожной аварии три человека получили травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, столкнулись на юге Москвы. По его словам, один автомобиль находится на боку. Перекрыто три полосы движения в сторону центра. Спасатели проводят деблокацию пострадавших.
