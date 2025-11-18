https://ria.ru/20251118/domodedovo-2055844840.html
В Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.11.2025
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
