Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в мировом экспорте товаров сектора креативных индустрий составляет около 37%, а потенциал еще больше, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одной важной точкой роста наших экономик становятся креативные индустрии. По экспертным оценкам, в мировом экспорте таких товаров доля стран ШОС – составляет порядка 37 процентов. Наш потенциал еще выше", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.

Он отметил, что раскрыть потенциал в полной мере можно через запуск совместных проектов, внедрение механизмов помощи предпринимателям в этом секторе.

"Рассчитываю, что все активно подключатся к решению таких задач. На пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживают десятки миллионов талантливых людей – и нужно поддержать их творческие планы", - подчеркнул Мишустин.