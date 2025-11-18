Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий

https://ria.ru/20251118/dolja-2055747065.html
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в мировом экспорте товаров сектора креативных индустрий составляет около 37%, а потенциал еще больше, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одной важной точкой роста наших экономик становятся креативные индустрии. По экспертным оценкам, в мировом экспорте таких товаров доля стран ШОС
– составляет порядка 37 процентов. Наш потенциал еще выше", - сказал Мишустин
на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Он отметил, что раскрыть потенциал в полной мере можно через запуск совместных проектов, внедрение механизмов помощи предпринимателям в этом секторе.
"Рассчитываю, что все активно подключатся к решению таких задач. На пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживают десятки миллионов талантливых людей – и нужно поддержать их творческие планы", - подчеркнул Мишустин.
Заседание совета проходит в Москве
17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.