Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий
11:51 18.11.2025 (обновлено: 15:21 18.11.2025)
Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий
Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий - РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий
Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в мировом экспорте товаров сектора креативных индустрий составляет около 37%, а потенциал еще больше, сообщил... РИА Новости, 18.11.2025
экономика, россия, москва, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин рассказал о доле стран ШОС в экспорте товаров креативных индустрий

Мишустин: доля ШОС в экспорте товаров креативных индустрий составляет 37%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в мировом экспорте товаров сектора креативных индустрий составляет около 37%, а потенциал еще больше, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одной важной точкой роста наших экономик становятся креативные индустрии. По экспертным оценкам, в мировом экспорте таких товаров доля стран ШОС – составляет порядка 37 процентов. Наш потенциал еще выше", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Он отметил, что раскрыть потенциал в полной мере можно через запуск совместных проектов, внедрение механизмов помощи предпринимателям в этом секторе.
"Рассчитываю, что все активно подключатся к решению таких задач. На пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживают десятки миллионов талантливых людей – и нужно поддержать их творческие планы", - подчеркнул Мишустин.
Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Страны ШОС подтвердили настрой на укрепление объединения, заявил Мишустин
ЭкономикаРоссияМоскваМихаил МишустинШОС
 
 
