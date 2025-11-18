https://ria.ru/20251118/dnepropetrovsk-2055851753.html
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 18.11.2025
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел во вторник в Днепропетровске на Украине, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:32:00+03:00
2025-11-18T21:32:00+03:00
2025-11-18T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
https://ria.ru/20251118/vzryvy-2055807240.html
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске прогремел второй взрыв за день