https://ria.ru/20251118/dmitriev-2055618805.html
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что резолюция ООН по... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:22:00+03:00
2025-11-18T06:22:00+03:00
2025-11-18T06:22:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
кирилл дмитриев
дональд трамп
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055601614.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, дональд трамп, оон, совет безопасности оон, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Китай, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
Дмитриев: резолюция ООН по Газе была принята благодаря тому, что РФ воздержалась