Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
06:22 18.11.2025
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе
в мире
россия
сша
китай
кирилл дмитриев
дональд трамп
оон
совет безопасности оон
россия
сша
китай
в мире, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, дональд трамп, оон, совет безопасности оон, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Китай, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что резолюция ООН по урегулированию в секторе Газа была принята благодаря тому, что Россия воздержалась при голосовании.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "Совета мира".
"Россия воздержалась при голосовании, что позволило принять эту резолюцию", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
