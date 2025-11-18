Дмитриев назвал причину принятия резолюции СБ ООН по Газе

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что резолюция ООН по урегулированию в секторе Газа была принята благодаря тому, что Россия воздержалась при голосовании.