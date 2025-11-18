Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Москва — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
Хоккей
 
18:30 18.11.2025
"Динамо" Москва — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
"Динамо" Москва — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
"Динамо" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московские "Динамо" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 4
Спартак Москва
45:39 • Антон Слепышев
(Артем Швец-Роговой, Макс Комтуа)
49:26 • Максим Мамин
(Макс Комтуа, Игорь Ожиганов)
18:12 • Александр Беляев
(Джоуи Кин)
22:26 • Джоуи Кин
(Александр Беляев, Danil Pivchulin)
41:57 • Иван Морозов
(Павел Порядин, Никита Коростелев)
58:57 • Даниэль Усманов
(Danil Pivchulin, Джоуи Кин)
