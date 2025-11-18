День памяти святого благоверного князя Александра Невского

Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите

МОСКВА — РИА Новости. Русская православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. История праздника, биография князя, традиции и обычая памятного дня – в материале РИА Новости.

Святой благоверный князь Александр Невский

Среди русских святых князей-воителей за Русскую землю первым, пожалуй, многие назовут именно Александра Невского.

Подлинник его жития, написанного в конце XIII — начале XIV столетия, до наших дней не дошел. В Четьи Минеи – агиографический сборник – включен сильно переработанный и дополненный в XVI веке вариант.

Однако с самых ранних редакций житие Александра Невского подается как военная героическая повесть, ставящая образ святого князя в один ряд не только с библейскими героями, но и с греческими и римскими полководцами Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом.

Три дня памяти Александра Невского Дата (новый стиль) Дата (старый стиль) Что отмечается Церковное значение 6 декабря 23 ноября День преставления (смерти) и погребение князя во Владимире (1263) День памяти по дате кончины – главный церковный праздник 12 сентября 30 августа Перенесение мощей святого князя в Санкт-Петербург (1724) Петербургский праздник, установлен Петром I в честь победы над Швецией 13 мая (5 июня по церковному календарю) 30 мая День рождения князя (1221) Местное празднование в соборе Ростово-Ярославских святых

В православном календаре Александру Невскому посвящено сразу несколько дат. Так, его память почитается 1 декабря – в день Собора святых Эстонской земли, как покровителя православия в Эстонии и Прибалтике. И 5 июня — в день Собора Ростово-Ярославских святых. Кроме того, 12 сентября – в день перенесения мощей благоверного князя в Санкт-Петербург

Житие святого князя

Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский (1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском

Его отец, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, а мать — Феодосия Игоревна – рязанской княжной. Александр был вторым сыном, но первым в числе наследников – поскольку старший сын Ярослава Всеволодовича Феодор скончался в возрасте 15 лет.

Детские годы Александра Ярославича прошли в Переславле-Залесском, где княжил его отец. В Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен княжеский постриг – обряд посвящения в воины – юного Александра.

С ранних лет Александр сопровождал в походах отца. В 1235 году он был участником сражения на реке Эмайыги (территория современной Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем 1236 году Ярослав уезжает в Киев , "посадив" своего сына, Александра, самостоятельно княжить в Новгороде.

В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Брячислава Александру.

В истории Руси начиналось трудное время: с востока шли несметные монгольские орды, с запада надвигались "латиняне" – шведы и немцы. Чтобы дать отпор неприятелю, князь Александр возглавил русские войска.

После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество. Так, Невская битва 1240 года предотвратила угрозу вражеского нашествия с севера. За эту победу народ и прозвал князя Александра Невским.

Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с местной знатью. В результате столкновений с боярами он был вынужден покинуть Новгород.

Однако после вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей. И в 1241 году он вернулся и быстро собрал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов. В историю эти сражения вошли под названием штурм Копорья и Пскова

Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя князя Александра зазвучало по всей Руси.

Александр Невский продолжал укреплять северо-западные границы Руси: послал посольство в Норвегию , результатом которого было первое мирное соглашение между Русью и Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю (1256).

В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. В 1249 году он решительно отклонил предложение папы Иннокентия IV перейти в "латинскую веру" и заключить союз для совместной борьбы с татаро-монголами.

Получив в 1252 году ханский ярлык на великое княжение Владимирское, Невский решительно подавлял мятежи против "численников" (против ордынской переписи) и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные походы на Русь с Востока и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза он ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами.

Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце , недалеко от Владимира , возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире.

Канонизация и память

В 1380 году нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения. А в 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных.

12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского по повелению царя Петра Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где пребывают и ныне в Лавровском соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной.

С этого момента святой Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и Павлом, стал русским небесным покровителем северной столицы России . Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе Софии Болгария ). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе города Владимира.

В дореволюционной России 21 мая 1725 года был учрежден орден Александра Невского, 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского.

О чем молятся святому благоверному князю Александру

Верующие искренне молятся святому благоверному князю: просят его о заступничестве за русский народ от врагов и иных опасностей. Особо почитают Александра Невского воины и дипломаты, считающие его своим небесным покровителем.

Богослужения и литургии

В день памяти Александра Невского в российских храмах проходят торжественные богослужения. Традиционно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина и читает проповедь

Но и в любые дни православные могут возносить молитву святому князю.

Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны недосто́йныя мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, к ра́це моще́й твои́х (или: ико́не твое́й) ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца тебе́ взыва́ющия: ты в житии́ свое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми моли́твами непоколеби́мы утвер­ди́. Ты вели́кое, возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же призва́н есть, наста́ви. Ты, победи́в полки́ супоста́тов, от преде́лов Росси́йских отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низло­жи́. Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́н­ным уве́нчанный, на Небесе́х ца́рствуеши, хода́тайствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́­ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нах, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, и благоде́нствии, и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да и при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Традиции и обычаи

Если говорить о религиозных традициях празднования, то верующие в этот день посещают богослужения, молебны и крестные ходы, обращаются к святому с просьбами о защите и помощи.

А по народным обычаям 6 декабря было принято готовить особые угощения, проводить обряды на будущий урожай, готовиться к зиме и помогать нуждающимся.

Храмы в честь святого Александра Невского

Святому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами России.

Храмы и монастыри, связанные с Александром Невским Место Название Значение 🏛️ Санкт-Петербург Александро-Невская лавра Здесь покоятся мощи святого с 1724 года 🏛️ Владимир Богородице-Рождественский монастырь Место первоначального погребения (1263-1724) 🏛️ Городец Феодоровский монастырь Место принятия схимы перед кончиной 🏛️ Переславль-Залесский Спасо-Преображенский собор Место крещения князя 🏛️ София (Болгария) Патриарший собор Крупнейший храм Александра Невского за рубежом 🏛️ Таллин (Эстония) Александро-Невский кафедральный собор Возведён к 1900 году в память о чудесном спасении императора Александра III и царской семьи в железнодорожной катастрофе 🏛️ Тбилиси (Грузия) Церковь святого благоверного Александра Невского Хранит частицы мощей святого, подаренные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом храму в 2013 году