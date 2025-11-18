https://ria.ru/20251118/den-1987554739.html
День памяти святого благоверного князя Александра Невского
День памяти великого князя Александра Невского 2025: какого числа, история и традиции
День памяти святого благоверного князя Александра Невского
Русская православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. История праздника, биография князя, традиции и обычая... РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА — РИА Новости. Русская православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. История праздника, биография князя, традиции и обычая памятного дня – в материале РИА Новости.
Святой благоверный князь Александр Невский
Среди русских святых князей-воителей за Русскую землю первым, пожалуй, многие назовут именно Александра Невского.
Подлинник его жития, написанного в конце XIII — начале XIV столетия, до наших дней не дошел. В Четьи Минеи – агиографический сборник – включен сильно переработанный и дополненный в XVI веке вариант.
Однако с самых ранних редакций житие Александра Невского подается как военная героическая повесть, ставящая образ святого князя в один ряд не только с библейскими героями, но и с греческими и римскими полководцами Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом.
Три дня памяти Александра Невского
Дата (новый стиль)
Дата (старый стиль)
Что отмечается
Церковное значение
6 декабря
23 ноября
День преставления (смерти) и погребение князя во Владимире (1263)
День памяти по дате кончины – главный церковный праздник
12 сентября
30 августа
Перенесение мощей святого князя в Санкт-Петербург (1724)
Петербургский праздник, установлен Петром I в честь победы над Швецией
13 мая (5 июня по церковному календарю)
30 мая
День рождения князя (1221)
Местное празднование в соборе Ростово-Ярославских святых
В православном календаре Александру Невскому посвящено сразу несколько дат. Так, его память почитается 1 декабря – в день Собора святых Эстонской земли, как покровителя православия в Эстонии
и Прибалтике. И 5 июня — в день Собора Ростово-Ярославских святых. Кроме того, 12 сентября – в день перенесения мощей благоверного князя в Санкт-Петербург
.
Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский (1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском
.
Его отец, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, а мать — Феодосия Игоревна – рязанской княжной. Александр был вторым сыном, но первым в числе наследников – поскольку старший сын Ярослава Всеволодовича Феодор скончался в возрасте 15 лет.
Детские годы Александра Ярославича прошли в Переславле-Залесском, где княжил его отец. В Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен княжеский постриг – обряд посвящения в воины – юного Александра.
С ранних лет Александр сопровождал в походах отца. В 1235 году он был участником сражения на реке Эмайыги (территория современной Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем 1236 году Ярослав уезжает в Киев
, "посадив" своего сына, Александра, самостоятельно княжить в Новгороде.
В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Брячислава Александру.
В истории Руси начиналось трудное время: с востока шли несметные монгольские орды, с запада надвигались "латиняне" – шведы и немцы. Чтобы дать отпор неприятелю, князь Александр возглавил русские войска.
После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву
князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество. Так, Невская битва 1240 года предотвратила угрозу вражеского нашествия с севера. За эту победу народ и прозвал князя Александра Невским.
Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с местной знатью. В результате столкновений с боярами он был вынужден покинуть Новгород.
Однако после вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей. И в 1241 году он вернулся и быстро собрал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов. В историю эти сражения вошли под названием штурм Копорья и Пскова
.
Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя князя Александра зазвучало по всей Руси.
Александр Невский продолжал укреплять северо-западные границы Руси: послал посольство в Норвегию
, результатом которого было первое мирное соглашение между Русью и Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию
против шведов, предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю
(1256).
В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. В 1249 году он решительно отклонил предложение папы Иннокентия IV перейти в "латинскую веру" и заключить союз для совместной борьбы с татаро-монголами.
Получив в 1252 году ханский ярлык на великое княжение Владимирское, Невский решительно подавлял мятежи против "численников" (против ордынской переписи) и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные походы на Русь с Востока
и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза он ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами.
Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце
, недалеко от Владимира
, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире.
В 1380 году нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения. А в 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью
в лике благоверных.
12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского по повелению царя Петра Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где пребывают и ныне в Лавровском соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной.
С этого момента святой Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и Павлом, стал русским небесным покровителем северной столицы России
. Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе Софии
(Болгария
). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе города Владимира.
В дореволюционной России 21 мая 1725 года был учрежден орден Александра Невского, 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского.
О чем молятся святому благоверному князю Александру
Верующие искренне молятся святому благоверному князю: просят его о заступничестве за русский народ от врагов и иных опасностей. Особо почитают Александра Невского воины и дипломаты, считающие его своим небесным покровителем.
В день памяти Александра Невского в российских храмах проходят торжественные богослужения. Традиционно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина и читает проповедь
.
Но и в любые дни православные могут возносить молитву святому князю.
Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны недосто́йныя мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, к ра́це моще́й твои́х (или: ико́не твое́й) ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца тебе́ взыва́ющия: ты в житии́ свое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое, возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же призва́н есть, наста́ви. Ты, победи́в полки́ супоста́тов, от преде́лов Росси́йских отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным уве́нчанный, на Небесе́х ца́рствуеши, хода́тайствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нах, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, и благоде́нствии, и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да и при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Если говорить о религиозных традициях празднования, то верующие в этот день посещают богослужения, молебны и крестные ходы, обращаются к святому с просьбами о защите и помощи.
А по народным обычаям 6 декабря было принято готовить особые угощения, проводить обряды на будущий урожай, готовиться к зиме и помогать нуждающимся.
Храмы в честь святого Александра Невского
Святому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами России.
Храмы и монастыри, связанные с Александром Невским
Место
Название
Значение
🏛️ Санкт-Петербург
Александро-Невская лавра
Здесь покоятся мощи святого с 1724 года
🏛️ Владимир
Богородице-Рождественский монастырь
Место первоначального погребения (1263-1724)
🏛️ Городец
Феодоровский монастырь
Место принятия схимы перед кончиной
🏛️ Переславль-Залесский
Спасо-Преображенский собор
Место крещения князя
🏛️ София (Болгария)
Патриарший собор
Крупнейший храм Александра Невского за рубежом
🏛️ Таллин (Эстония)
Александро-Невский кафедральный собор
Возведён к 1900 году в память о чудесном спасении императора Александра III и царской семьи в железнодорожной катастрофе
🏛️ Тбилиси (Грузия)
Церковь святого благоверного Александра Невского
Хранит частицы мощей святого, подаренные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом храму в 2013 году
Наиболее известные из них — Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине
, храм в Тбилиси
.