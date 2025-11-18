Рейтинг@Mail.ru
Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном
Республика Дагестан
 
20:08 18.11.2025
Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном
Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 18.11.2025
Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном
Республика Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с северной иранской провинцией Голестан, большой потенциал в сфере экспорта имеют... РИА Новости, 18.11.2025
республика дагестан
Республика Дагестан
Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Дагестан заявил о планах расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Городской пляж в Махачкале. Архивное фото
РЕШТ (Иран), 18 ноя - РИА Новости. Республика Дагестан планирует расширять торгово-экономическое сотрудничество с северной иранской провинцией Голестан, большой потенциал в сфере экспорта имеют дагестанские предприятия-производители продуктов питания, заявил РИА Новости премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Планируем расширить сотрудничество по прямому соглашению с провинцией Голестан, здесь у нас намечены конкретные направления сотрудничества", - сказал премьер Дагестана в кулуарах форума губернаторов Прикаспийских регионов, проходящем в иранском городе Решт.
Как отметил Абдулмуслимов, Дагестан и Иран связывают давние торгово-экономические связи. Так, Иран является крупным поставщиком в Дагестан чая и какао, а также некоторых видов овощей и фруктов. Дагестан, в свою очередь, осуществляет в Иран экспортные поставки мяса баранины.
"Значительный экспортный потенциал в перспективе имеют предприятия республики по поставкам риса, капусты, плодов и винограда в свежем виде, плодоовощных консервов и дагестанского урбеча", - добавил дагестанский премьер.
Первый форум губернаторов Прикаспийских регионов проходит 18-19 ноября в городе Решт, административном центре северной иранской провинции Гилян. Программа мероприятия включает в себя проведение одной общей и трех специализированных панелей, посвященных вопросам сотрудничества регионов в таких сферах, как экономика, культура, логистика, туризм, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство. Участниками мероприятия заявлены глава МИД Ирана Аббас Аракчи, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири, а также представители России, Азербайджана, Туркмении и Казахстана.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве
3 октября, 21:25
 
Республика Дагестан
 
 
