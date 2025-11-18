Рейтинг@Mail.ru
21:43 18.11.2025
Депутат Рады сообщил, что суд арестовал экс-вице-премьера Чернышова

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Суд на Украине избрал бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, фигурирующему в деле о коррупции в энергетической сфере, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона долларов, сообщил во вторник депутат Алексей Гончаренко*.
Агентство УНИАН 14 ноября передавало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По информации агентства, экс-чиновник, фигурант коррупционной схемы в энергетике, был среди посетителей так называемой "прачечной" - "места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией
Вчера, 18:22
"Суд назначил содержание под стражей Чернышеву. Залог - 51 миллион 600 тысяч гривен (1,2 миллиона долларов - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По информации украинского издания "Зеркало недели", прокурор во время заседания рассказал, что встречи сотрудников бэк-офиса Тимура Миндича и Чернышова для конспирации называли "интеллектуальным клубом". За время работы этого офиса бывший вице-премьер получил 1,2 миллиона долларов и 96 тысяч евро. Деньги, по данным обвинения, передавались через жену Чернышева Светлану, которая на пленках фигурирует как "Профессор". При этом сам Чернышов заявил, что с большинством фигурантов дела не знаком.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Нацбанке Украины заявили, что не знают происхождение найденной валюты
Вчера, 20:00
 
