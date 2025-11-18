Депутат Рады сообщил, что суд арестовал экс-вице-премьера Чернышова

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Суд на Украине избрал бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, фигурирующему в деле о коррупции в энергетической сфере, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,2 миллиона долларов, сообщил во вторник депутат Алексей Гончаренко*.

По информации украинского издания "Зеркало недели", прокурор во время заседания рассказал, что встречи сотрудников бэк-офиса Тимура Миндича и Чернышова для конспирации называли "интеллектуальным клубом". За время работы этого офиса бывший вице-премьер получил 1,2 миллиона долларов и 96 тысяч евро. Деньги, по данным обвинения, передавались через жену Чернышева Светлану, которая на пленках фигурирует как "Профессор". При этом сам Чернышов заявил, что с большинством фигурантов дела не знаком.