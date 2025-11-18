https://ria.ru/20251118/chelovek-2055704127.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 18.11.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом"
Два человека погибли и несколько пострадали в ДТП с участием "Камаза" и двух микроавтобусов на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональных ГУ... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:40:00+03:00
2025-11-18T13:40:00+03:00
2025-11-18T13:40:00+03:00
происшествия
пермский край
чусовой
пермь
ford motor
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251118/severodvinsk-2055674460.html
пермский край
чусовой
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, чусовой, пермь, ford motor, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермский край, Чусовой, Пермь, Ford Motor, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Пермском крае в ДТП с участием "Камаза" погибли 2 человека и 3 пострадали