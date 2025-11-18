Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 18.11.2025
13:40 18.11.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с "Камазом"
происшествия, пермский край, чусовой, пермь, ford motor, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермский край, Чусовой, Пермь, Ford Motor, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и несколько пострадали в ДТП с участием "Камаза" и двух микроавтобусов на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональных ГУ МВД и минздраве.
Во вторник днем на трассе Полазна-Чусовой в Чусовском округе произошло ДТП с участием большегруза и двух микроавтобусов. По данным ведомства, 31-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате грузовик занесло на встречку. Там он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который отбросило на другой Ford Transit.
"Погибли водитель и пассажирка первого "Форд Транзит", еще одна пассажирка из этого автомобиля получила травмы. Кроме этого, травмы получил водитель "Камаза". Устанавливаются все обстоятельства автоаварии", - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В краевом минздраве агентству пояснили, что в ДТП на дороге в Чусовой пострадали трое: жители получили травмы различной степени тяжести, в том числе тяжелой и средней. Два человека госпитализированы в Перми, один от госпитализации отказался.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
ПроисшествияПермский крайЧусовойПермьFord MotorМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
