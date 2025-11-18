КС Болгарии признал незаконным отказ от референдума по еврозоне

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Конституционный суд признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону.
С инициативой о проведении референдума в мае выступил президент страны Румен Радев. Однако спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать предложение президента как "недопустимое" и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу. Глава государства оспорил это решение в конституционном суде.
"Председатель Народного собрания не обладает полномочиями оценивать установленные законом условия, при которых допускается проведение национального референдума, и отклонять предложение, внесенное субъектом, уполномоченным законом", - говорится в опубликованном на сайте суда постановлении.
Остается неясным, удастся ли президенту реализовать свою идею о референдуме, учитывая, что в начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро уже с 1 января 2026 года.
В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
10 ноября, 03:42