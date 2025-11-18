Рейтинг@Mail.ru
КС Болгарии признал незаконным отказ от референдума по еврозоне - РИА Новости, 18.11.2025
20:14 18.11.2025
КС Болгарии признал незаконным отказ от референдума по еврозоне
КС Болгарии признал незаконным отказ от референдума по еврозоне
Конституционный суд признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
болгария
софия (город)
румен радев
еврокомиссия
в мире, болгария, софия (город), румен радев, еврокомиссия
В мире, Болгария, София (город), Румен Радев, Еврокомиссия
КС Болгарии признал незаконным отказ от референдума по еврозоне

В Болгарии конституционный суд признал незаконным отказ от референдума по евро

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве
Флаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаги Болгаии и Евросоюза у здания посольства Республики Болгарии в Российской Федерации на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Конституционный суд признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону.
С инициативой о проведении референдума в мае выступил президент страны Румен Радев. Однако спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать предложение президента как "недопустимое" и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу. Глава государства оспорил это решение в конституционном суде.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Болгарии заявили об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС
11 ноября, 04:55
"Председатель Народного собрания не обладает полномочиями оценивать установленные законом условия, при которых допускается проведение национального референдума, и отклонять предложение, внесенное субъектом, уполномоченным законом", - говорится в опубликованном на сайте суда постановлении.
Остается неясным, удастся ли президенту реализовать свою идею о референдуме, учитывая, что в начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро уже с 1 января 2026 года.
В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
10 ноября, 03:42
 
В миреБолгарияСофия (город)Румен РадевЕврокомиссия
 
 
