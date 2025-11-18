Рейтинг@Mail.ru
Безвиз для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время, заявил Путин
16:38 18.11.2025 (обновлено: 17:23 18.11.2025)
Безвиз для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время, заявил Путин
Безвиз для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время, заявил Путин
россия, китай, азия, владимир путин, ли цян, шос, снг, евразийский экономический союз
Россия, Китай, Азия, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики", - сказал российский лидер.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин с теплотой вспомнил пребывание в Китае
Вчера, 16:36
 
РоссияКитайАзияВладимир ПутинЛи ЦянШОССНГЕвразийский экономический союз
 
 
