Белоруссия — Греция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября
Белоруссия — Греция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября
Белоруссия и Греция встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:47:00+03:00
футбол
анонсы и трансляции матчей
белоруссия
греция
