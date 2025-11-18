https://ria.ru/20251118/balashiha-2055706899.html
Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве малолетнего сына в Балашихе
Суд арестовал 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего сына в Балашихе, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 18.11.2025
