Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве малолетнего сына в Балашихе

"С учетом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд заключил под стражу 31-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего сына... Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года", - говорится в сообщении.