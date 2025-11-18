https://ria.ru/20251118/aeroport-2055793195.html
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов - РИА Новости, 18.11.2025
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на федеральном уровне обсудил создание комфортной инфраструктуры аэропортов Оренбурга и Орска. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:03:00+03:00
2025-11-18T17:03:00+03:00
2025-11-18T17:03:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
россия
оренбург
андрей никитин (политик)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847367_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b6bb291b2173f91e18d6914450578aca.jpg
https://ria.ru/20251116/solntsev-2055316533.html
https://ria.ru/20251117/pravitelstvo-2055521834.html
оренбургская область
россия
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847367_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f7eeec6538cd7e805c352b4a7af75ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, оренбург, андрей никитин (политик), министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Оренбург, Андрей Никитин (политик), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евгений Солнцев
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
Солнцев на федеральном уровне обсудил проекты обновления аэропортов Оренбуржья
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на федеральном уровне обсудил создание комфортной инфраструктуры аэропортов Оренбурга и Орска.
"Ближайшие несколько дней работаю в Москве. Запланировал несколько встреч с представителями Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ и ряд других совещаний. Утро началось с "Транспортной недели – 2025". Во главе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и первыми лицами регионов принял участие в бизнес-завтраке. Один из вопросов, который сегодня поднят – это создание комфортной инфраструктуры аэропортов", - сообщил Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что в Оренбурге в активной фазе строительства находится новый терминал. По его словам, старое здание хоть и было реконструировано в 2009–2010 годах, но в полной мере не отвечает современным требованиям.
"Аэропорт – это главные воздушные ворота области, и комфорт прибывающих и уезжающих пассажиров должен быть на уровне. Новый терминал значительно больше прежнего – более 23 000 квадратных метров, а пропускная способность – более тысячи человек в час. Аэропорт должен быть удобен для всех жителей, в том числе для малышей. Например, создание детской зоны в новом терминале сделает пребывание пассажиров более удобным", - отметил глава региона.
Евгений Солнцев сообщил, что также в ходе встречи обсудили и другие важные вопросы, такие как развитие воздушной гавани Орска, где необходимо построить новое здание аварийно-спасательной службы и реконструировать действующий терминал. Эти работы запланированы в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" на 2025–2030 годы.
"Оба проекта масштабные, находятся на моём личном контроле и должны быть реализованы в срок", - добавил губернатор Оренбургской области.