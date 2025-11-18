В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов

УФА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на федеральном уровне обсудил создание комфортной инфраструктуры аэропортов Оренбурга и Орска.

"Ближайшие несколько дней работаю в Москве. Запланировал несколько встреч с представителями Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ и ряд других совещаний. Утро началось с "Транспортной недели – 2025". Во главе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и первыми лицами регионов принял участие в бизнес-завтраке. Один из вопросов, который сегодня поднят – это создание комфортной инфраструктуры аэропортов", - сообщил Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что в Оренбурге в активной фазе строительства находится новый терминал. По его словам, старое здание хоть и было реконструировано в 2009–2010 годах, но в полной мере не отвечает современным требованиям.

"Аэропорт – это главные воздушные ворота области, и комфорт прибывающих и уезжающих пассажиров должен быть на уровне. Новый терминал значительно больше прежнего – более 23 000 квадратных метров, а пропускная способность – более тысячи человек в час. Аэропорт должен быть удобен для всех жителей, в том числе для малышей. Например, создание детской зоны в новом терминале сделает пребывание пассажиров более удобным", - отметил глава региона.

Евгений Солнцев сообщил, что также в ходе встречи обсудили и другие важные вопросы, такие как развитие воздушной гавани Орска, где необходимо построить новое здание аварийно-спасательной службы и реконструировать действующий терминал. Эти работы запланированы в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" на 2025–2030 годы.