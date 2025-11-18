Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
Оренбургская область
Оренбургская область
 
17:03 18.11.2025
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов - РИА Новости, 18.11.2025
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на федеральном уровне обсудил создание комфортной инфраструктуры аэропортов Оренбурга и Орска. РИА Новости, 18.11.2025
В Оренбуржье обсудили проекты обновления аэропортов

Солнцев на федеральном уровне обсудил проекты обновления аэропортов Оренбуржья

© Depositphotos.comДевушка с чемоданом в аэропорту
Девушка с чемоданом в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Depositphotos.com
Девушка с чемоданом в аэропорту. Архивное фото
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на федеральном уровне обсудил создание комфортной инфраструктуры аэропортов Оренбурга и Орска.
"Ближайшие несколько дней работаю в Москве. Запланировал несколько встреч с представителями Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ и ряд других совещаний. Утро началось с "Транспортной недели – 2025". Во главе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и первыми лицами регионов принял участие в бизнес-завтраке. Один из вопросов, который сегодня поднят – это создание комфортной инфраструктуры аэропортов", - сообщил Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Оренбурге определили концепцию обновления города, заявил Солнцев
16 ноября, 17:20
Губернатор Оренбургской области рассказал, что в Оренбурге в активной фазе строительства находится новый терминал. По его словам, старое здание хоть и было реконструировано в 2009–2010 годах, но в полной мере не отвечает современным требованиям.
"Аэропорт – это главные воздушные ворота области, и комфорт прибывающих и уезжающих пассажиров должен быть на уровне. Новый терминал значительно больше прежнего – более 23 000 квадратных метров, а пропускная способность – более тысячи человек в час. Аэропорт должен быть удобен для всех жителей, в том числе для малышей. Например, создание детской зоны в новом терминале сделает пребывание пассажиров более удобным", - отметил глава региона.
Евгений Солнцев сообщил, что также в ходе встречи обсудили и другие важные вопросы, такие как развитие воздушной гавани Орска, где необходимо построить новое здание аварийно-спасательной службы и реконструировать действующий терминал. Эти работы запланированы в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" на 2025–2030 годы.
"Оба проекта масштабные, находятся на моём личном контроле и должны быть реализованы в срок", - добавил губернатор Оренбургской области.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Губернатор Оренбуржья сформировал новый состав правительства региона
17 ноября, 16:53
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияОренбургАндрей Никитин (политик)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евгений Солнцев
 
 
