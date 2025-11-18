Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии - РИА Новости, 18.11.2025
00:20 18.11.2025
Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии
Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии - РИА Новости, 18.11.2025
Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии
Международный аэропорт Кишинева подписал контракт на поставки первой партии авиационного керосина, достаточного для заправки самолетов до конца месяца, с... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, кишинев, молдавия, румыния, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Кишинев, Молдавия, Румыния, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз, Санкции в отношении России
Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии

Аэропорт Кишинева заключил контракт с румынской нефтеперерабатывающей компанией

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Кишинева подписал контракт на поставки первой партии авиационного керосина, достаточного для заправки самолетов до конца месяца, с румынской нефтеперерабатывающей компанией, заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, при этом не сообщив названия компании.
В пятницу Жунгиету заявил, что власти Молдавии заключили договор с компанией "Лукойл" о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций.
АЗС Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ
7 ноября, 15:39
"В пятницу подписали договор с нефтяной компанией из Румынии на первый объём топлива для самолетов, который нужно быстро импортировать, чтобы поддерживать работу. Контракт был подписан между нефтяной компанией и аэропортом. Это не трейдер, это именно нефтеперерабатывающая компания… Первый контракт подписали на достаточный объем до конца месяца и параллельно ведутся переговоры на дополнительный объем", - сказал Жунгиету в эфире на TV8.
По его словам, возможные объёмы керосина на складах нефтяного терминала, который был отдан "Лукойлом" аэропорту в бесплатную аренду, составляют около пяти тысяч тонн.
"Это достаточно большой объём. В году среднее потребление керосина в аэропорту было около 90 тысяч тонн. Но мы должны учитывать тот факт, что в этом году цифры могут увеличиться из-за увеличения потока пассажиров. В прошлом году было где-то 5 миллионов пассажиров, в этом году оценивается, что будет где-то до 6 миллионов", - отметил министр.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Молдавия согласилась продать Румынии Джурджулештский порт
8 ноября, 14:32
 
В миреКишиневМолдавияРумынияЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
