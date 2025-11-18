Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина из Румынии

По его словам, возможные объёмы керосина на складах нефтяного терминала, который был отдан "Лукойлом" аэропорту в бесплатную аренду, составляют около пяти тысяч тонн.

"Это достаточно большой объём. В году среднее потребление керосина в аэропорту было около 90 тысяч тонн. Но мы должны учитывать тот факт, что в этом году цифры могут увеличиться из-за увеличения потока пассажиров. В прошлом году было где-то 5 миллионов пассажиров, в этом году оценивается, что будет где-то до 6 миллионов", - отметил министр.