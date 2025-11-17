https://ria.ru/20251117/zima-2055545705.html
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря
С 1 декабря подмосковные парки встретят жителей зимними развлечениями. Гостей ждут украшенные территории, аренда инвентаря и обустроенные катки.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
С 1 декабря подмосковные парки встретят жителей зимними развлечениями. Гостей ждут украшенные территории, аренда инвентаря и обустроенные катки. Об организации подготовки рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил 360.ru
Подготовительные работы начались заранее: сотрудники парков тестируют оборудование, антигололедные средства и другой инвентарь.
"В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать", – заметил глава региона.
По его словам, предприниматели активно участвуют в создании инфраструктуры парков, организуя пункты проката спортивного оборудования и уютные кафе для отдыхающих.
Андрей Воробьев выразил уверенность, что предстоящие зимние праздники будут насыщенными и комфортными для всех посетителей зон отдыха.