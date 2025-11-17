Рейтинг@Mail.ru
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/zima-2055545705.html
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря - РИА Новости, 17.11.2025
Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря
С 1 декабря подмосковные парки встретят жителей зимними развлечениями. Гостей ждут украшенные территории, аренда инвентаря и обустроенные катки. Об организации... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:18:00+03:00
2025-11-17T18:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055537577_0:340:3000:2028_1920x0_80_0_0_71dcffec53bbd52d9d9f9a4c7cfc7b1d.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055537577_0:0:2705:2028_1920x0_80_0_0_5961ffeb391a9285da8b0a2e1f409d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Губернатор МО объявил об открытии зимнего сезона в парках 1 декабря

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди катаются на лыжах в парке
Люди катаются на лыжах в парке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С 1 декабря подмосковные парки встретят жителей зимними развлечениями. Гостей ждут украшенные территории, аренда инвентаря и обустроенные катки. Об организации подготовки рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил 360.ru.
Подготовительные работы начались заранее: сотрудники парков тестируют оборудование, антигололедные средства и другой инвентарь.
«
"В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать", – заметил глава региона.
По его словам, предприниматели активно участвуют в создании инфраструктуры парков, организуя пункты проката спортивного оборудования и уютные кафе для отдыхающих.
Андрей Воробьев выразил уверенность, что предстоящие зимние праздники будут насыщенными и комфортными для всех посетителей зон отдыха.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала