Что говорил Жириновский о конфликте России и НАТО

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конец 2021 года. Зал Госдумы. Владимир Жириновский поднимается на трибуну и произносит фразу, от которой сегодня становится не по себе: "Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22-го года". Через два с половиной месяца начинается специальная военная операция.

Многие назвали это случайным совпадением. Но если поднять архивы, то становится ясно: это была не случайность, а точка в прогнозе, который политик озвучивал много лет подряд. Он не просто назвал дату — он с пугающей точностью описал сложившиеся события.

Сценарий, который озвучивался с 2016 года

В конце 2020 года — за полтора года до начала специальной военной операции — Жириновский дал интервью , в котором напомнил, что еще в 2016 году он давал прогноз. И снова изложил план будущих событий. Не общими фразами, а конкретными шагами.

"Сценарий такой: украинцы нападают на Крым, на Донбасс. И мы встаем на защиту, значит, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия — все на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран", — политик считал, что провокации со стороны Киева станут спусковым крючком.

Жириновский предвидел, что, пока боевые действия идут на территории Украины, не входящей в блок, прямого столкновения с НАТО не будет благодаря знаменитой 5-й статье устава организации. Этот пункт — "красная кнопка": нападение на одну страну альянса — это нападение на всех, от США до Турции. Такой исход стал бы автоматическим началом третьей мировой войны.

Вместо этого, как Жириновский и подразумевал, начнется прокси-война: поэтапное втягивание Европы через поставки оружия и отправку наемников.

Конкретные шаги к эскалации

Владимир Вольфович не просто описывал возможный сценарий — он указывал на подготовку, перечисляя конкретные признаки. Он говорил не только о военном давлении — американских кораблях у границ Крыма и Севастополя. Главной угрозой он считал не железо, а умы. Политик прямо предупреждал: на Украине идет не просто военная, а идеологическая подготовка. Он произнес страшные по своей сути слова:

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море © Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море

"Уже подрастает поколение, для которых мы — больше враги, чем в 40-м году для советских молодых людей были немецкие фашисты. Поэтому неизбежно: попытка провокации".

Он видел, что на Украине целенаправленно воспитывают поколение, для которого война с Россией — это не трагедия, а священный долг. И на этом фоне деталь про натовские учения "с русскоговорящими статистами" уже не казалась конспирологией, а выглядела как логичный следующий шаг в подготовке к неизбежной провокации.

"Это как бы по легенде — натовская армия захватывает русский город, и как она будет расправляться с нашими жителями".

Код "22 июня"

Самое резонансное выступление состоялось в Госдуме в конце 2021 года. Тогда Жириновский произнес фразу, объясняющую, почему все стало неизбежным. Он почувствовал смену парадигмы: Россия перешла от обороны к ультиматуму.

"Впервые за 30 лет зазвучал голос русской дипломатии: вот наши пункты, выполняйте. Или все, или мы запускаем другой пункт".

"Никогда больше не должно быть "22 июня в четыре утра". Пусть лучше будет — "22 февраля в четыре утра 22-го года".

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года — с разницей в два дня от озвученной даты.

Раздел Украины — финальная точка сценария

Политик не ограничился описанием начала конфликта. Он озвучил и его возможный финал, который многим казался циничным, но геополитически логичным:

"Договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция — новое государство, там Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, ровно пять территорий, которые от Польши отошли в 39-м году. Это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. А 70 процентов, даже 80 остальной Украины — в состав России. Как области".

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинский военнослужащий в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Украинский военнослужащий в Киеве

По его мнению, Западу изначально не нужна была вся Украина. Галиция — исторически австро-венгерские и польские земли с иной ментальностью — могла стать тем самым буферным государством, абсолютно лояльным Европе. А промышленный русскоязычный юго-восток с его шахтами, заводами и портами логично возвращался в российскую орбиту.

Совпадение или расчет?