"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Грандиозный коррупционный скандал на Украине с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского повысил уровень упаднических настроений в стране, передает Fox News.
"Украинцы сейчас теряют волю к борьбе из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась", — заявил Fox News Digital бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Как говорится в публикации, скандал сильно подорвал доверие к киевской верхушке, в частности, к самому Зеленскому, который, по сведениям источников, знал об коррупционных схемах и одобрял их.
"Люди внутри страны видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы", — пишет автор статьи со ссылкой на слова украинского экс-чиновника.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
16 ноября, 09:59
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.