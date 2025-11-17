Рейтинг@Mail.ru
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
15:43 17.11.2025
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам
Грандиозный коррупционный скандал на Украине с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского повысил уровень упаднических настроений в стране, передает Fox
"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам

Fox News: украинцы теряют волю к борьбе после скандала с Зеленским

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Грандиозный коррупционный скандал на Украине с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского повысил уровень упаднических настроений в стране, передает Fox News.
"Украинцы сейчас теряют волю к борьбе из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась", — заявил Fox News Digital бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции
Вчера, 15:22
Как говорится в публикации, скандал сильно подорвал доверие к киевской верхушке, в частности, к самому Зеленскому, который, по сведениям источников, знал об коррупционных схемах и одобрял их.
"Люди внутри страны видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы", — пишет автор статьи со ссылкой на слова украинского экс-чиновника.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
Вчера, 14:31

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
16 ноября, 09:59
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Вчера, 10:09
 
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
 
 
