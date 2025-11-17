"Теряют волю". На Западе рассказали об ударе Зеленского по украинцам

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Грандиозный коррупционный скандал на Украине с участием ближайшего окружения Владимира Зеленского повысил уровень упаднических настроений в стране, передает Fox News.

"Украинцы сейчас теряют волю к борьбе из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась", — заявил Fox News Digital бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Как говорится в публикации, скандал сильно подорвал доверие к киевской верхушке, в частности, к самому Зеленскому , который, по сведениям источников, знал об коррупционных схемах и одобрял их.

"Люди внутри страны видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы", — пишет автор статьи со ссылкой на слова украинского экс-чиновника.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.