Москва сэкономила 600 млн руб на совместных закупках на Портале поставщиков

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года московские заказчики провели на Портале поставщиков три тысячи совместных котировочных сессий, благодаря которым город смог сэкономить свыше 600 миллионов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Как отметила заммэра, с помощью котировочных сессий заказчики могут объединяться во время закупок товаров одной категории внутри своего субъекта.

"Так формируются более крупные заявки, которые привлекают больше поставщиков, что способствует повышению конкуренции. За девять месяцев этого года столичные учреждения провели на Портале поставщиков три тысячи совместных закупок на 1,7 миллиарда рублей, что на 44% превышает объем за тот же период прошлого года. В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 миллиона рублей — на 74% больше, чем за девять месяцев прошлого года", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.

Котировочная сессия – это мини-аукцион. На торгах участники конкурируют друг с другом, снижая максимальную стоимость контракта. Аукционы бывают продолжительностью три, шесть или 24 часа. Тот, кто предложит самую низкую стоимость, побеждает.

Изначально функционал совместных закупок был разработан для других российских субъектов. Два года назад его доработали для столицы, учитывая масштаб и специфику. Организатор котировочной сессии может пригласить в закупку других заказчиков из своего региона, нуждающихся в этой же продукции. Каждый из участников указывает нужное ему число товара, затем организатор публикует закупку.

Как рассказал глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, самую большую долю в объеме совместных закупок московских учреждений в этом году составляют строительные и хозяйственные товары.

"За девять месяцев их приобрели на 378,4 и 155 миллионов рублей соответственно. На третьем месте – бумага и канцелярские изделия, сумма закупок которых составила 105,2 миллиона рублей", – подчеркнул Пуртов, слова которого привели в пресс-службе ДЭПР.

Портал поставщиков был разработал 12 лет назад. Он был запущен для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, которые предлагают поставщики, состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований. Каждый год на портале заключают порядка 1,5 тысячи контрактов.