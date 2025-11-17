https://ria.ru/20251117/zaharova-2055405307.html
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО - РИА Новости, 17.11.2025
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о войне между НАТО и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:55:00+03:00
2025-11-17T10:55:00+03:00
2025-11-17T10:56:00+03:00
в мире
россия
германия
борис писториус
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/42/1497504283_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_fccdde4a68a2a729516d86f2177b828a.jpg
https://ria.ru/20251114/zakharova-2055089567.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/42/1497504283_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_2bf4f3ffc7e340dcad58c7d8886d9da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, борис писториус, мария захарова, нато
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Мария Захарова, НАТО
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Захарова ответила Писториусу о вероятности войны с Россией до 2029 года