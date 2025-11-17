Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 17.11.2025 (обновлено: 10:56 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/zaharova-2055405307.html
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО - РИА Новости, 17.11.2025
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о войне между НАТО и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:55:00+03:00
2025-11-17T10:56:00+03:00
в мире
россия
германия
борис писториус
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/42/1497504283_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_fccdde4a68a2a729516d86f2177b828a.jpg
https://ria.ru/20251114/zakharova-2055089567.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/42/1497504283_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_2bf4f3ffc7e340dcad58c7d8886d9da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, борис писториус, мария захарова, нато
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Мария Захарова, НАТО
Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО

Захарова ответила Писториусу о вероятности войны с Россией до 2029 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о войне между НАТО и Россией до конца 2029 года, заявив, что теперь нет сомнений, кто агрессор.
"Теперь нет сомнений в том, кто агрессор", - сказала она агентству.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому
14 ноября, 22:04
 
В миреРоссияГерманияБорис ПисториусМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала