Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon - РИА Новости, 17.11.2025
18:51 17.11.2025
Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon
Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon
Посольство Японии в России подтвердило сообщения японских СМИ о том, что ракетный комплекс США Typhon был вывезен с территории Японии. РИА Новости, 17.11.2025
Посольство Японии подтвердило, что США вывезли комплекс Typhon

Япония подтвердила вывод ракетного комплекса Typhon, обеспокоившего Россию

© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla AlfaroPакетный комплекс Typhon в Японии
Pакетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Perla Alfaro
Pакетный комплекс Typhon в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посольство Японии в России подтвердило сообщения японских СМИ о том, что ракетный комплекс США Typhon был вывезен с территории Японии.
"На сегодняшний день подтверждено, что вывод ракетного комплекса Typhon с территории Японии завершен", - говорится в заявлении посольства, полученном РИА Новости.
Агентство Киодо ранее в понедельник сообщило, что США вывезли с базы "Ивакуни" в Японии наземный комплекс Typhon, впервые развернутый в сентябре в рамках двусторонних учений и долго остававшийся в регионе после их окончания, что вызвало озабоченность РФ. По данным агентства Киодо, в понедельник региональное бюро министерства обороны Японии уведомило об этом администрацию города Ивакуни.
Система была развернута на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути в рамках состоявшихся с 11 по 25 сентября совместных японо-американских учений и должна была быть выведена примерно через неделю после окончания учений.
В конце октября МИД РФ заявил, что посольству Японии в Москве была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 батарея наземного комплекса. В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности.
