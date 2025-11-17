На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ

САЛЕХАРД, 17 ноя – РИА Новости. Новые микрорайоны, дома и социальные объекты возводят на Ямале на месте снесенных авариек по программе комплексного развития территорий, активная стройка идет в четырех населенных пунктах, сообщает правительство региона.

"В округе активно реализуется механизм комплексного развития территорий. Уже принято 35 решений о будущей застройке. В четырех городах активно реализуется КРТ жилой застройки – это Салехард, Тарко-Сале, Ноябрьск и Губкинский. Для будущего строительства расселяются не только дома, находящиеся в аварийном состоянии, но и те, что имеют высокую степень износа. Это способствует решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, механизм КРТ позволил расселить уже порядка 67 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в Тарко-Сале на месте аварийных домов по улице Юбилейной планируется создание нового микрорайона с одноименным названием. Инициатива по преобразованию этой территории поступила от местного жителя во время Честного маршрута губернатора в 2023 году. В рамках проекта уже снесены 10 из 40 аварийных домов. Значительную часть в решении жилищного вопроса закрыл новый микрорайон "Южный".

Следующим крупным проектом станет создание нового микрорайона вдоль улицы Осенней, предусматривающего строительство девяти жилых комплексов. Кроме Тарко-Сале, масштабные строительные работы проводятся в Губкинском и Ноябрьске. Например, в Ноябрьске интенсивно развивается микрорайон "Б", где строятся три новые многоквартирные высотки и налаживается инфраструктура инженерных сетей.

В Салехарде к концу 2026 года появятся два четырехэтажных дома, рассчитанные на проживание почти сотни семей. Строительная площадка готова к старту работ, поскольку предыдущие строения были демонтированы, а жители переселены.