На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ

САЛЕХАРД, 17 ноя – РИА Новости. Новые микрорайоны, дома и социальные объекты возводят на Ямале на месте снесенных авариек по программе комплексного развития территорий, активная стройка идет в четырех населенных пунктах, сообщает правительство региона.
"В округе активно реализуется механизм комплексного развития территорий. Уже принято 35 решений о будущей застройке. В четырех городах активно реализуется КРТ жилой застройки – это Салехард, Тарко-Сале, Ноябрьск и Губкинский. Для будущего строительства расселяются не только дома, находящиеся в аварийном состоянии, но и те, что имеют высокую степень износа. Это способствует решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, механизм КРТ позволил расселить уже порядка 67 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в Тарко-Сале на месте аварийных домов по улице Юбилейной планируется создание нового микрорайона с одноименным названием. Инициатива по преобразованию этой территории поступила от местного жителя во время Честного маршрута губернатора в 2023 году. В рамках проекта уже снесены 10 из 40 аварийных домов. Значительную часть в решении жилищного вопроса закрыл новый микрорайон "Южный".
Следующим крупным проектом станет создание нового микрорайона вдоль улицы Осенней, предусматривающего строительство девяти жилых комплексов. Кроме Тарко-Сале, масштабные строительные работы проводятся в Губкинском и Ноябрьске. Например, в Ноябрьске интенсивно развивается микрорайон "Б", где строятся три новые многоквартирные высотки и налаживается инфраструктура инженерных сетей.
В Салехарде к концу 2026 года появятся два четырехэтажных дома, рассчитанные на проживание почти сотни семей. Строительная площадка готова к старту работ, поскольку предыдущие строения были демонтированы, а жители переселены.
В пресс-службе правительства округа уточняют, что Ямал был отмечен Минстроем РФ как один из регионов, активно использующих КРТ для развития населенных пунктов, при этом реализация проектов осуществляется без привлечения средств федерального бюджета. За последние три года в рамках КРТ выданы разрешения на строительство 22 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров.
