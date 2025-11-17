Рейтинг@Mail.ru
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:11 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/yamal-2055442208.html
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ - РИА Новости, 17.11.2025
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ
Новые микрорайоны, дома и социальные объекты возводят на Ямале на месте снесенных авариек по программе комплексного развития территорий, активная стройка идет в РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:11:00+03:00
2025-11-17T13:11:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
ямал
тарко-сале
ноябрьск
дмитрий артюхов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/47/1497174768_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f1ca70bb89a0b9b4c62bcb12b240508c.jpg
https://ria.ru/20251112/gaz-2054521825.html
https://ria.ru/20251114/yamal-2055011339.html
ямал
тарко-сале
ноябрьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/47/1497174768_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_7bd68740de4d7a66cc516ce9d5b72dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ямал, тарко-сале, ноябрьск, дмитрий артюхов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Ямал, Тарко-Сале, Ноябрьск, Дмитрий Артюхов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ

На Ямале строятся новые микрорайоны, дома и социальные объекты по программе КРТ

© Fotolia / HalfpointРабочие
Рабочие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Halfpoint
Рабочие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 17 ноя – РИА Новости. Новые микрорайоны, дома и социальные объекты возводят на Ямале на месте снесенных авариек по программе комплексного развития территорий, активная стройка идет в четырех населенных пунктах, сообщает правительство региона.
"В округе активно реализуется механизм комплексного развития территорий. Уже принято 35 решений о будущей застройке. В четырех городах активно реализуется КРТ жилой застройки – это Салехард, Тарко-Сале, Ноябрьск и Губкинский. Для будущего строительства расселяются не только дома, находящиеся в аварийном состоянии, но и те, что имеют высокую степень износа. Это способствует решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.
Предупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома
12 ноября, 16:20
По данным пресс-службы правительства, механизм КРТ позволил расселить уже порядка 67 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в Тарко-Сале на месте аварийных домов по улице Юбилейной планируется создание нового микрорайона с одноименным названием. Инициатива по преобразованию этой территории поступила от местного жителя во время Честного маршрута губернатора в 2023 году. В рамках проекта уже снесены 10 из 40 аварийных домов. Значительную часть в решении жилищного вопроса закрыл новый микрорайон "Южный".
Следующим крупным проектом станет создание нового микрорайона вдоль улицы Осенней, предусматривающего строительство девяти жилых комплексов. Кроме Тарко-Сале, масштабные строительные работы проводятся в Губкинском и Ноябрьске. Например, в Ноябрьске интенсивно развивается микрорайон "Б", где строятся три новые многоквартирные высотки и налаживается инфраструктура инженерных сетей.
В Салехарде к концу 2026 года появятся два четырехэтажных дома, рассчитанные на проживание почти сотни семей. Строительная площадка готова к старту работ, поскольку предыдущие строения были демонтированы, а жители переселены.
В пресс-службе правительства округа уточняют, что Ямал был отмечен Минстроем РФ как один из регионов, активно использующих КРТ для развития населенных пунктов, при этом реализация проектов осуществляется без привлечения средств федерального бюджета. За последние три года в рамках КРТ выданы разрешения на строительство 22 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Следующий год на Ямале станет Годом здоровья
14 ноября, 15:37
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖильеЯмалТарко-СалеНоябрьскДмитрий АртюховМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала