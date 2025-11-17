https://ria.ru/20251117/vzryv-2055487456.html
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв был слышен в понедельник в городе Лозовая Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
украина
В Лозовой Харьковской области прогремел взрыв