https://ria.ru/20251117/vostok-2055424910.html
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:23:00+03:00
2025-11-17T12:23:00+03:00
2025-11-17T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391051_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_1877530b782217ac58f4c956a76b1a95.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391051_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_66d3ac306aaaa535b6f9b77081b0df7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Востока" в зоне СВО за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки