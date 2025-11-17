Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Горького" нанесли поражение МГТУ в матче чемпионата России - РИА Новости, 17.11.2025
Волейбол
 
21:50 17.11.2025
Волейболисты "Горького" нанесли поражение МГТУ в матче чемпионата России
Волейболисты "Горького" нанесли поражение МГТУ в матче чемпионата России
Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 17.11.2025
Волейболисты "Горького" нанесли поражение МГТУ в матче чемпионата России

Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3-2 (25:22, 25:23, 24:26, 17:25, 15:9).
"Горький" одержал третью победу при четырех поражениях и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице. МГТУ с семью поражениями занимает последнее, 16-е место. Столичная команда набрала свое первое очко в сезоне, впервые проиграв в пяти сетах.
В восьмом туре МГТУ примет красноярский "Енисей" 21 ноября, а 23 ноября "Горький" в гостях сыграет с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора.
В другом матче ханты-мансийский клуб "Газпром-Югра" переиграл "Оренбуржье" со счетом 3-1 (26:28, 25:19, 25:23, 25:22).
 
