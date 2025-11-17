Волейболисты "Горького" нанесли поражение МГТУ в матче чемпионата России

"Горький" одержал третью победу при четырех поражениях и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице. МГТУ с семью поражениями занимает последнее, 16-е место. Столичная команда набрала свое первое очко в сезоне, впервые проиграв в пяти сетах.