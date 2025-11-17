В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа

УФА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пермского края держит на контроле инцидент с юношей, который после курения вейпа попал в больницу.

"После получения информации из медицинского учреждения о причинах возникновения приступа будет решаться вопрос о проверке, пока оснований нет, держим вопрос на контроле", - сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.