Рейтинг@Mail.ru
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 17.11.2025 (обновлено: 16:02 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/veyp-2055503826.html
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа - РИА Новости, 17.11.2025
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа
Прокуратура Пермского края держит на контроле инцидент с юношей, который после курения вейпа попал в больницу. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:56:00+03:00
2025-11-17T16:02:00+03:00
происшествия
пермь
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804786185_0:1657:1721:2625_1920x0_80_0_0_1f077872b37106f034f9301bacffc60f.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053256124.html
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804786185_0:1529:1461:2625_1920x0_80_0_0_783d95b531925b3473268aed027d444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
В Перми контролируют инцидент с мужчиной, попавшем в больницу из-за вейпа

Прокуратура Перми следит за инцидентом с юношей, попавшем в больницу из-за вейпа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейп и балаклава
Вейп и балаклава - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вейп и балаклава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пермского края держит на контроле инцидент с юношей, который после курения вейпа попал в больницу.
Telegram-канал Mash сообщил, что молодой человек покурил вейп и потерял сознание у радиотехнического колледжа в Перми. Его госпитализировали.
"После получения информации из медицинского учреждения о причинах возникновения приступа будет решаться вопрос о проверке, пока оснований нет, держим вопрос на контроле", - сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России
6 ноября, 18:19
 
ПроисшествияПермьПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала