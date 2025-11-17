https://ria.ru/20251117/ukraina-2055586090.html
В Киеве задержали наркомана, выкрикивавшего нацистские лозунги в метро
В Киеве задержали наркомана, выкрикивавшего нацистские лозунги в метро
В Киеве задержали наркомана, выкрикивавшего нацистские лозунги в метро
Украинский военный выкрикивал нацистские лозунги в состоянии наркотического опьянения в киевском метро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.11.2025
В Киеве задержали наркомана, выкрикивавшего нацистские лозунги в метро
В Киевском метро задержали выкрикивавшего нацистские лозунги наркомана из ВСУ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский военный выкрикивал нацистские лозунги в состоянии наркотического опьянения в киевском метро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Киевском метро задержали ВСУ
шника-наркомана. В соцсетях распространяется видео, на котором боевик ВСУ, будучи в состоянии наркотического опьянения, выкрикивает бандеровские лозунги", - сказал собеседник агентства.
Полиция надела на наркомана наручники, но забирать его в отделение не стала, добавил представитель российских силовых структур.
"Наверно, хотели дать возможность местным зевакам снять на телефон неадекватного бандеровца", - предположил собеседник агентства.