Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 17.11.2025 (обновлено: 20:13 17.11.2025)
Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине
Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине
Зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев задался вопросом, что скажут западные политики, когда Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 17.11.2025
Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине

Медведев предположил участие западных политиков в коррупции с Rafale на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев задался вопросом, что скажут западные политики, когда Владимиру Зеленскому предъявят обвинение в коррупции, а также предположил, что они сами причастны к коррупционной схеме с французскими истребителями Rafale.
В понедельник Зеленский в ходе визита в Париж сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эмманулем Макроном и Зеленским.
"Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона (Макрона - ред.) и компании, когда коррумпированный наркоман в Киеве получит обвинение? "Мы ничего не знали" или "Нам нужно было помочь бедным украинцам", и прочий бред. Возможно, они тоже приняли участие в коррупции в отношении истребителей Rafale. Что скажете, французы?" - написал Медведев в соцсети X.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Летом он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияRafaleВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияФранция
 
 
