Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев задался вопросом, что скажут западные политики, когда Владимиру Зеленскому предъявят обвинение в коррупции, а также предположил, что они сами причастны к коррупционной схеме с французскими истребителями Rafale.
"Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона (Макрона - ред.) и компании, когда коррумпированный наркоман в Киеве получит обвинение? "Мы ничего не знали" или "Нам нужно было помочь бедным украинцам", и прочий бред. Возможно, они тоже приняли участие в коррупции в отношении истребителей Rafale. Что скажете, французы?" - написал Медведев в соцсети X.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Летом он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.