Медведев предположил участие западных политиков в коррупции на Украине

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев задался вопросом, что скажут западные политики, когда Владимиру Зеленскому предъявят обвинение в коррупции, а также предположил, что они сами причастны к коррупционной схеме с французскими истребителями Rafale.