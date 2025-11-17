САП объявила о проверке в ведомстве из-за утечки по делу Миндича

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил в понедельник о служебных расследованиях в ведомстве на предмет возможной причастности прокуроров САП к утечкам информации по делу о коррупции в энергетике на Украине.

"Мы видели утечки в разных направлении информации, мы их параллельно … регистрировали, но не проводили активное расследование из-за того, что это не вредило операции … На данный момент они активно расследуются не в одном и даже не в двух криминальных делах по этим статьям. Также у нас начались служебные расследования, не знаю, начинались ли они в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро – ред.), по поводу возможной причастности и прокуроров САП к утечке информации", - сказал Клименко в прямом эфире на YouTube , транслировавшем заседание Верховной Рады

Он добавил, что по результатам данных служебных проверок САП проинформирует о том, удалось ли установить причастность сотрудников НАБУ и САП к утечкам информации по делу о коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.