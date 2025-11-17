Рейтинг@Mail.ru
САП объявила о проверке в ведомстве из-за утечки по делу Миндича
15:34 17.11.2025
САП объявила о проверке в ведомстве из-за утечки по делу Миндича
САП объявила о проверке в ведомстве из-за утечки по делу Миндича
в мире
украина
александр клименко
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
САП объявила о проверке в ведомстве из-за утечки по делу Миндича

САП расследует причастность прокуроров ведомства к утечке по делу Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил в понедельник о служебных расследованиях в ведомстве на предмет возможной причастности прокуроров САП к утечкам информации по делу о коррупции в энергетике на Украине.
"Мы видели утечки в разных направлении информации, мы их параллельно … регистрировали, но не проводили активное расследование из-за того, что это не вредило операции … На данный момент они активно расследуются не в одном и даже не в двух криминальных делах по этим статьям. Также у нас начались служебные расследования, не знаю, начинались ли они в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро – ред.), по поводу возможной причастности и прокуроров САП к утечке информации", - сказал Клименко в прямом эфире на YouTube, транслировавшем заседание Верховной Рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Дело Миндича грозит обезобразить лик Зеленского, считает Медведев
14 ноября, 09:54
Он добавил, что по результатам данных служебных проверок САП проинформирует о том, удалось ли установить причастность сотрудников НАБУ и САП к утечкам информации по делу о коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде
13 ноября, 20:04
 
