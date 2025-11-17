Рейтинг@Mail.ru
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055491960.html
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции - РИА Новости, 17.11.2025
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции
Комитет Рады поддержал отставку с поста министра юстиции Украины Германа Галущенко, который фигурирует в коррупционном скандале в сфере энергетики, сообщает... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:30:00+03:00
2025-11-17T15:30:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_5b28a437032e2d0d80743272fdf2c78c.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055491007.html
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055183501.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907937_140:0:1612:1104_1920x0_80_0_0_8efcfbce0c32bf46568e7460436d56d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Комитет Рады поддержал отставку Галущенко с поста министра юстиции

Комитет Рады поддержал отставку министра юстиции Галущенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГерман Галущенко
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герман Галущенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Комитет Рады поддержал отставку с поста министра юстиции Украины Германа Галущенко, который фигурирует в коррупционном скандале в сфере энергетики, сообщает агентство РБК-Украина.
"Комитет поддержал отставку министра юстиции Галущенко. Решение передали Раде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
Вчера, 15:26
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала