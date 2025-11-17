Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox

Источник также добавил, что Зеленский использует свои актерские навыки, не испытывая стыда на фоне дела о коррупции, и будет продолжать держаться за власть, пока идет расследование.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.