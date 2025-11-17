Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский мог получать выгоду от оказавшихся за рубежом средств коррупционной схемы в украинской энергетике, которую расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бывшего украинского чиновника.
"Это отмывание денег, по-видимому, продолжалось с 2022 года, и было много людей, кто пытался это остановить... Кто-то говорит, что Зеленский знал об этих схемах, и что он их одобрял... Были также подозрения, что эти деньги оказались на счетах за рубежом, которые приносили выгоду Зеленскому и его ближайшему окружению", - заявил телеканалу неназванный бывший чиновник.
Источник также добавил, что Зеленский использует свои актерские навыки, не испытывая стыда на фоне дела о коррупции, и будет продолжать держаться за власть, пока идет расследование.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.