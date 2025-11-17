Рейтинг@Mail.ru
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox - РИА Новости, 17.11.2025
15:26 17.11.2025
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
Владимир Зеленский мог получать выгоду от оказавшихся за рубежом средств коррупционной схемы в украинской энергетике, которую расследует Национальное... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
2025
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox

Fox: есть также подозрения, что ворованные деньги приносили выгоду Зеленскому

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский мог получать выгоду от оказавшихся за рубежом средств коррупционной схемы в украинской энергетике, которую расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бывшего украинского чиновника.
"Это отмывание денег, по-видимому, продолжалось с 2022 года, и было много людей, кто пытался это остановить... Кто-то говорит, что Зеленский знал об этих схемах, и что он их одобрял... Были также подозрения, что эти деньги оказались на счетах за рубежом, которые приносили выгоду Зеленскому и его ближайшему окружению", - заявил телеканалу неназванный бывший чиновник.
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
Источник также добавил, что Зеленский использует свои актерские навыки, не испытывая стыда на фоне дела о коррупции, и будет продолжать держаться за власть, пока идет расследование.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
"Это агония": депутат Рады сообщил о тяжелом положении Зеленского
16 ноября, 01:31
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
