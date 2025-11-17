Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055478201.html
На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская"
На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская" - РИА Новости, 17.11.2025
На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская"
Восстановление основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, зависит от украинской стороны, информации о сроках и перспективах восстановления нет,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:57:00+03:00
2025-11-17T14:57:00+03:00
россия
днепр (река)
запорожская область
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20251114/zaes-2055083480.html
россия
днепр (река)
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (река), запорожская область, запорожская аэс, происшествия
Россия, Днепр (река), Запорожская область, Запорожская АЭС, Происшествия
На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская"

Яшина: восстановление линии «Днепровская» зависит от Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Восстановление основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, зависит от украинской стороны, информации о сроках и перспективах восстановления нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.
"Восстановление линии электропередачи "Днепровская" зависит от украинской стороны. Проблема на той стороне, не на нашей. О сроках и перспективах восстановления информации у нас нет", - сказала Яшина.
По ее словам, сейчас станция запитана от резервной линии "Ферросплавная-1" и продолжает работать в стабильном режиме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На ЗАЭС оценили радиационный фон после отключения линии электропередачи
14 ноября, 21:11
 
РоссияДнепр (река)Запорожская областьЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала