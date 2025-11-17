На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Восстановление основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, зависит от украинской стороны, информации о сроках и перспективах восстановления нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС , собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.

"Восстановление линии электропередачи "Днепровская" зависит от украинской стороны. Проблема на той стороне, не на нашей. О сроках и перспективах восстановления информации у нас нет", - сказала Яшина.

По ее словам, сейчас станция запитана от резервной линии "Ферросплавная-1" и продолжает работать в стабильном режиме.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар . Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе : на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ