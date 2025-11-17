На ЗАЭС рассказали, от чего зависит восстановление линии "Днепровская"

https://ria.ru/20251117/ukraina-2055478201.html
Яшина: восстановление линии «Днепровская» зависит от Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Восстановление основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, зависит от украинской стороны, информации о сроках и перспективах восстановления нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины
отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС
, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. Дизель-генераторы находятся в состоянии готовности, имеется достаточный запас топлива для их работы.
"Восстановление линии электропередачи "Днепровская" зависит от украинской стороны. Проблема на той стороне, не на нашей. О сроках и перспективах восстановления информации у нас нет", - сказала Яшина.
По ее словам, сейчас станция запитана от резервной линии "Ферросплавная-1" и продолжает работать в стабильном режиме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Запорожская область
- регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.