Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Голосование за госбюджет Украины на 2026 год во втором чтении, которое ранее планировалось провести на этой неделе, было убрано с повестки дня заседаний Верховной Рады на фоне разногласий среди депутатов из-за коррупционного скандала в энергетике, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина.
Как отмечает агентство, на фоне громкого коррупционного скандала во фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" обострились противоречия. Указывается, что ряд депутатов чувствуют себя обманутыми властями, которые ранее убеждали их поддержать ликвидацию независимости украинских антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в результате депутаты могут начать голосовать "не по указке" или могут выйти из фракции.
"Даже если и удастся сохранить целостность коалиции, то наверняка в Раде станет сложнее собирать голоса под важные законопроекты … В частности, речь о голосовании за госбюджет на следующий год во втором чтении, запланированном на эту неделю. Сейчас его вообще убрали из повестки дня", - говорится в публикации.
Также, по словам источника агентства, теперь депутаты будут тщательнее рассматривать каждый правительственный документ, в том числе касающийся назначений министров.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.