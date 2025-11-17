Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год
14:12 17.11.2025 (обновлено: 14:13 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055467831.html
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год - РИА Новости, 17.11.2025
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год
Голосование за госбюджет Украины на 2026 год во втором чтении, которое ранее планировалось провести на этой неделе, было убрано с повестки дня заседаний... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:12:00+03:00
2025-11-17T14:13:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Депутаты Рады отменили голосование по госбюджету на 2026 год

Голосование по госбюджету Украины убрали из повестки дня Рады из-за разногласий

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Голосование за госбюджет Украины на 2026 год во втором чтении, которое ранее планировалось провести на этой неделе, было убрано с повестки дня заседаний Верховной Рады на фоне разногласий среди депутатов из-за коррупционного скандала в энергетике, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина.
Как отмечает агентство, на фоне громкого коррупционного скандала во фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" обострились противоречия. Указывается, что ряд депутатов чувствуют себя обманутыми властями, которые ранее убеждали их поддержать ликвидацию независимости украинских антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в результате депутаты могут начать голосовать "не по указке" или могут выйти из фракции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
15 ноября, 17:46
«
"Даже если и удастся сохранить целостность коалиции, то наверняка в Раде станет сложнее собирать голоса под важные законопроекты … В частности, речь о голосовании за госбюджет на следующий год во втором чтении, запланированном на эту неделю. Сейчас его вообще убрали из повестки дня", - говорится в публикации.
Также, по словам источника агентства, теперь депутаты будут тщательнее рассматривать каждый правительственный документ, в том числе касающийся назначений министров.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ
14 ноября, 19:14
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
