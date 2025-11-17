Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 17.11.2025
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*
Бывшего боевика батальона "Азов"* побили в окрестностях Львова на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2025
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*

Во Львовской области переселенцы из Запорожья побили бывшего боевика "Азова"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывшего боевика батальона "Азов"* побили в окрестностях Львова на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Винниках Львовской области переселенцы из Запорожья побили ветерана "Азова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Со своей стороны, в местной полиции подтвердили, что к ним с заявлением о причинении телесных повреждений обратился мужчина с женой, возбуждено уголовное дело. "Полицейские установили, что телесные повреждения заявителям нанес их 61-летний сосед во время конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления полиции во Львовской области. Причину конфликта в полиции не уточняют.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
