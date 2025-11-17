https://ria.ru/20251117/ukraina-2055467688.html
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*
Во Львовской области побили бывшего боевика "Азова"*
Бывшего боевика батальона "Азов"* побили в окрестностях Львова на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2025
Во Львовской области переселенцы из Запорожья побили бывшего боевика "Азова"