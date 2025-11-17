Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии врачи выходили новорожденную девочку
Удмуртская Республика
 
17:03 17.11.2025 (обновлено: 17:35 17.11.2025)
В Удмуртии врачи выходили новорожденную девочку
В Удмуртии врачи выходили новорожденную девочку - РИА Новости, 17.11.2025
В Удмуртии врачи выходили новорожденную девочку
Врачи Перинатального центра Удмуртии спасли и выходили новорожденную девочку, которая при рождении весила всего 440 грамм, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 17.11.2025
удмуртская республика
россия
александр бречалов
владимир путин
2025
Новости
В Удмуртии врачи выходили новорожденную девочку

Врачи Удмуртии спасли и выходили новорожденную девочку весом 440 граммов

УФА, 17 ноя - РИА Новости. Врачи Перинатального центра Удмуртии спасли и выходили новорожденную девочку, которая при рождении весила всего 440 грамм, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
"Малышку весом в 440 граммов выходили наши врачи. Девочки-двойняшки родились в сентябре, весили 1100 и 440 грамм. Беременность была очень сложной, доктора Перинатального центра постоянно наблюдали за мамой", - рассказал Бречалов.
По его словам, дети появились на свет на сроке 27 недель с редким синдромом, при котором кровь неравномерно перетекает от одного малыша к другому через общие сосуды. "Это очень большой риск для жизни. Состояние у обеих было крайне тяжелое", – отметил Александр Бречалов.
Как сообщили в Перинатальном центре, из-за общей плаценты у двойни развился фето-фетальный трансфузионный синдром, который характеризуется хроническим сбросом крови от одного близнеца к другому. Это осложнение сопряжено с крайне высоким риском перинатальной смертности (до 90%), сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
"У одной из девочек после рождения развилось опасное для жизни осложнение, что потребовало использования высокочастотной искусственной вентиляции легких и подбора комбинированной кардиотонической терапии. Состояние второй девочки потребовало экстренного переливания крови в первые часы жизни. Из-за физиологической убыли массы тела в первые дни жизни вес малышки достигал минимального значения - 390 грамм", – приводятся слова заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Удмуртии Ольги Куклиной.
В результате слаженной работы врачей реаниматологов, неонатологов удалось сохранить жизни малышек. Сейчас они вне опасности, отметили в пресс-службе.
"Семнадцатого ноября во всем мире отмечают День недоношенных детей. За 10 месяцев 2025 года в Удмуртии родилось 517 недоношенных малышей. Охрана материнства и детства, медицинская помощь женщинам и новорожденным детям – одно из важнейших направлений национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента России Владимира Путина", - добавили в пресс-службе.
