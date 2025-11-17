В Турции украинец получил длительный срок за убийство грабителей

Инцидент произошел в ноябре 2023 года перед отелем в районе Махмутлар: двое неизвестных на мотоцикле без номеров перекрыли дорогу автомобилю с украинцем за рулем, у которого была с собой сумка с деньгами. Они, по его словам, потребовали опустить окно автомобиля, угрожая оружием. Мужчина отказался, тогда они разбили окно рукоятью оружия и потребовали отдать им сумку. Когда турист отказался, подозреваемые выстрелили в салон автомобиля, забрали сумку и уехали. Позже стало известно, что в сумке находились 35 тысяч евро.