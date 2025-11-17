В Турции украинец получил длительный срок за убийство грабителей

https://ria.ru/20251117/turtsija-2055587706.html
Суд в турецкой Аланье приговорил к 25 годам лишения свободы украинца по обвинению в убийстве двоих граждан Турции, которые, по утверждению обвинявшегося,... РИА Новости, 17.11.2025
СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости.
Суд в турецкой Аланье приговорил к 25 годам лишения свободы украинца по обвинению в убийстве двоих граждан Турции, которые, по утверждению обвинявшегося, ограбили его, лишив 35 тысяч евро, сообщает газета Sabah
.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года перед отелем в районе Махмутлар: двое неизвестных на мотоцикле без номеров перекрыли дорогу автомобилю с украинцем за рулем, у которого была с собой сумка с деньгами. Они, по его словам, потребовали опустить окно автомобиля, угрожая оружием. Мужчина отказался, тогда они разбили окно рукоятью оружия и потребовали отдать им сумку. Когда турист отказался, подозреваемые выстрелили в салон автомобиля, забрали сумку и уехали. Позже стало известно, что в сумке находились 35 тысяч евро.
Украинец не стал сдаваться и поехал за злоумышленниками, через сто метров догнал их и врезался в мотоцикл. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мотоциклистов. Полицейские задержали украинца, изъяв с места инцидента пистолет и стреляную гильзу.
«
"Первый суд Аланьи
по тяжким уголовным делам приговорил украинца Димитро Чабана к 25 годам тюрьмы, смягчив приговор с учетом, что мужчину спровоцировали", - сообщила газета.
Согласно Уголовному кодексу Турции
, за непредумышленное убийство двух и более лиц грозит от двух до 15 лет тюремного заключения, за умышленное - пожизненное заключение.