Эрдоган рассказал о расследовании гибели семьи немецких туристов в Стамбуле
20:34 17.11.2025 (обновлено: 22:34 17.11.2025)
Эрдоган рассказал о расследовании гибели семьи немецких туристов в Стамбуле
Эрдоган рассказал о расследовании гибели семьи немецких туристов в Стамбуле
Расследование гибели в Стамбуле семьи туристов из Германии продолжается в нескольких направлениях, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
стамбул
германия
турция
реджеп тайип эрдоган
стамбул
германия
турция
в мире, стамбул, германия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Германия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о расследовании гибели семьи немецких туристов в Стамбуле

Эрдоган: гибель туристов из ФРГ в Стамбуле расследуют по нескольким направлениям

Города мира. Стамбул
Города мира. Стамбул
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города мира. Стамбул . Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Расследование гибели в Стамбуле семьи туристов из Германии продолжается в нескольких направлениях, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Мать и двое детей семьи Бёджек, прибывшие из ФРГ на отдых, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления. Глава семейства оставался в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии, в понедельник директор департамента здравоохранения провинции Стамбул сообщил о его смерти. Власти опечатали гостиницу Harbour Suites, где останавливались погибшие, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректной дезинсекции.
В Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ узнали, чем могли отравиться в стамбульском отеле погибшие туристы
Вчера, 22:24
На момент обращения Эрдогана к нации было известно о гибели троих членов семьи, из его слов следует, что они имели и турецкое гражданство.
"После гибели трёх наших соотечественников, в том числе двух детей, в Стамбуле, мы вновь убедились в том, насколько обоснованной и правильной была наша осторожность. Расследование по делу о гибели трёх наших соотечественников продолжается в нескольких направлениях. Наши правоохранительные органы и прокуроры проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить причины смерти", - заявил президент Турции.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а отец – еще через несколько дней.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ
15 ноября, 11:55
 
В миреСтамбулГерманияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Версия 2023.1 Beta
