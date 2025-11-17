https://ria.ru/20251117/turtsija-2055584671.html
Эрдоган рассказал о расследовании гибели семьи немецких туристов в Стамбуле
Расследование гибели в Стамбуле семьи туристов из Германии продолжается в нескольких направлениях, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:34:00+03:00
2025-11-17T20:34:00+03:00
2025-11-17T22:34:00+03:00
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Расследование гибели в Стамбуле семьи туристов из Германии продолжается в нескольких направлениях, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Мать и двое детей семьи Бёджек, прибывшие из ФРГ
на отдых, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления. Глава семейства оставался в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии, в понедельник директор департамента здравоохранения провинции Стамбул
сообщил о его смерти. Власти опечатали гостиницу Harbour Suites, где останавливались погибшие, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректной дезинсекции.
На момент обращения Эрдогана
к нации было известно о гибели троих членов семьи, из его слов следует, что они имели и турецкое гражданство.
"После гибели трёх наших соотечественников, в том числе двух детей, в Стамбуле, мы вновь убедились в том, насколько обоснованной и правильной была наша осторожность. Расследование по делу о гибели трёх наших соотечественников продолжается в нескольких направлениях. Наши правоохранительные органы и прокуроры проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить причины смерти", - заявил президент Турции
.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а отец – еще через несколько дней.