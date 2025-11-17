В Турции почти 140 человек госпитализировали с отравлением, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Почти 140 человек госпитализированы за сутки в трех турецких провинциях с подозрением на пищевое отравление, сообщает телеканал HaberGlobal.
"Гости свадьбы в районе Долайлы провинции Трабзон почувствовали недомогание после того, как съели плов с курицей и виноградную сарму (долму – ред.). Около 100 пострадавших госпитализировали в больницу Сюрмене, они остаются под наблюдением врачей, угроза жизни отсутствует", - сообщил канал.
В деревне Хаскавак провинции Кастамону в больницу попали 30 человек из 45 участников поминок. Госпитализированные почувствовали недомогание после употребления курицы с пловом и айрана.
В районе Алаплы провинции Зонгулдак госпитализированы восемь человек с жалобами на рвоту. "У госпитализированных выявлено пищевое отравление. Они были гостями на свадьбе, где их угощали куриным донером", - сообщил канал.
Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции. Также задержаны 11 человек, опечатаны заведения, в которых семья приобрела еду.
Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер ранее заявил, что аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.
