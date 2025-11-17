В Турции почти 140 человек госпитализировали с отравлением, пишут СМИ

В деревне Хаскавак провинции Кастамону в больницу попали 30 человек из 45 участников поминок. Госпитализированные почувствовали недомогание после употребления курицы с пловом и айрана.

В районе Алаплы провинции Зонгулдак госпитализированы восемь человек с жалобами на рвоту. "У госпитализированных выявлено пищевое отравление. Они были гостями на свадьбе, где их угощали куриным донером", - сообщил канал.