Новый маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи

КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Новый многоуровневый квест-маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Многоуровневый квест-маршрут создали сотрудники Субтропического научного центра Российской академии наук в городе-курорте. Новый квест-маршрут в Сочи предлагает гостям и жителям интерактивное погружение в историю и культуру города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, маршрут разделен на три уровня сложности, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от интересов и подготовки. Так, начальный уровень "Сердце Сочи" знакомит гостей курорта с основанием города, его первыми жителями, сохранившимися элементами старой застройки. Участники увидят древний дольмен, узнают о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны и смогут попробовать воду из местных минеральных источников.

Средний и сложный уровни "Многогранный Сочи" и "Неизвестный Сочи" рассчитаны на углубленное изучение города, включая его менее известные достопримечательности и отдаленные уголки.

Квестовый механизм построен на решении задач. На каждой точке маршрута необходимо найти ответ на определенный вопрос. Совокупность правильных ответов формирует код, который вводится на официальном сайте проекта. За успешное прохождение такого маршрута выдают сертификат. А для туристов в возрасте от 18 до 35 лет предусмотрена дополнительная мотивация в виде вручения металлического туристского знака отличия за успешное прохождение маршрута.