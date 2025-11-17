СМИ узнали, чем могли отравиться в стамбульском отеле погибшие туристы

СТАМБУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота, утверждает телеканал Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота, утверждает телеканал AHaber

Как сообщил ранее директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, четвертый член семьи туристов из ФРГ , госпитализированных в Турции , скончался в понедельник. Гюнер ранее сообщал, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет из семьи Бёджек, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Число задержанных по делу о гибели семьи туристов из ФРГ в Стамбуле достигло в понедельник 11. Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле. При этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции.

Ранее СМИ сообщали, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев - на четвертом. Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды.

« "Криминалисты выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. Проверяется версия о том, что содержащееся в инсектициде вещество - фосфид алюминия - мог проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Бёджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет. Данное вещество, часто используемое при борьбе с тараканами и клопами, способно при чрезмерном вдыхании легко привести к летальному исходу. Следователи выяснили, что у задержанного сотрудника компании по дезинсекции не было никаких сертификатов", - сообщил телеканал AHaber.

Суд в Стамбуле в понедельник вечером арестовал четверых подозреваемых - владельца кафе, где обедала семья, а также продавцов трех лавок, передает канал.

В понедельник после получения информация о возможном отравлении этим веществом врачи сменили методы лечения, однако это не спасло отца семейства. Канал отмечает, что в 2023 году аналогичным образом погибли два человека, еще 13 пострадали после того, как одну из квартир обработали от насекомых тем же веществом.

Отвозивший семью в больницу таксист Серджан Танрыверди, в свою очередь, рассказал СМИ, что дети и мать Бёджек всю дорогу до больницу рвало кровью.

Еще трое иностранных туристов были госпитализированы из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.

Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.

Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.