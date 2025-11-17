https://ria.ru/20251117/tramp-2055590184.html
Трамп допустил, что большинство чипов будут производиться в США
Трамп допустил, что большинство чипов будут производиться в США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что в скором времени большинство чипов в мире будут производиться в Соединенных Штатах. РИА Новости, 17.11.2025
Трамп допустил, что большинство чипов будут производиться в США
Трамп: в течение года большая часть рынка полупроводников будет у США