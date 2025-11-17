Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что большинство чипов будут производиться в США - РИА Новости, 17.11.2025
23:22 17.11.2025
Трамп допустил, что большинство чипов будут производиться в США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что в скором времени большинство чипов в мире будут производиться в Соединенных Штатах. РИА Новости, 17.11.2025
2025
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в скором времени большинство чипов в мире будут производиться в Соединенных Штатах.
"В течение года большая часть рынка полупроводников будет у нас ... Почти 100% чипов производится в Тайване. Это позор. Хорошая новость в том, что все вернется обратно", - сказал Трамп во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
СМИ: администрация Трампа сорвала попытку Nvidia начать экспорт чипов в КНР
