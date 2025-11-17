Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы.

« "Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они отправили в нашу страну сотни тысяч людей из тюрем", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Тем не менее он выразил готовность провести переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро . По словам Трампа , тот "нанес ужасный ущерб" Соединенным Штатам, прежде всего из-за наплыва преступников и наркоторговцев, якобы проникших в страну из этой республики. При этом он подчеркнул, что любит саму страну и ее народ.

Ранее в понедельник CNN передавал со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп пока не принял решение об операции в Венесуэле или ударах по ее территории. При этом не ясно, какие именно сигналы позволили его администрации предполагать готовность Каракаса к новой фазе дипломатии. Как отмечает телеканал, в прошлом месяце после неудачных попыток продвинуть переговоры Трамп распорядился прекратить контакты с Мадуро и его окружением, разочаровавшись из-за отказа того добровольно уйти в отставку.

Накануне ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.

Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.