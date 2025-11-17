Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 17.11.2025 (обновлено: 23:56 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/tramp-2055590039.html
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:21:00+03:00
2025-11-17T23:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
карибское море
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251117/vtorzhenie-2055367078.html
https://ria.ru/20251117/ssha-2055410198.html
https://ria.ru/20251117/maduro-2055358121.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, карибское море, николас мадуро, военно-морские силы сша
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Карибское море, Николас Мадуро, Военно-морские силы США
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы

Трамп не исключил ввод американских войск в Венесуэлу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы.
«

"Нам нужно разобраться с Венесуэлой. Они отправили в нашу страну сотни тысяч людей из тюрем", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Офицер ВМС рассказал, чем может стать вторжение в Венесуэлу для США
Вчера, 06:04
Тем не менее он выразил готовность провести переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. По словам Трампа, тот "нанес ужасный ущерб" Соединенным Штатам, прежде всего из-за наплыва преступников и наркоторговцев, якобы проникших в страну из этой республики. При этом он подчеркнул, что любит саму страну и ее народ.
Ранее в понедельник CNN передавал со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп пока не принял решение об операции в Венесуэле или ударах по ее территории. При этом не ясно, какие именно сигналы позволили его администрации предполагать готовность Каракаса к новой фазе дипломатии. Как отмечает телеканал, в прошлом месяце после неудачных попыток продвинуть переговоры Трамп распорядился прекратить контакты с Мадуро и его окружением, разочаровавшись из-за отказа того добровольно уйти в отставку.
Накануне ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке глава Пентагона Пит Хегсет отдал в октябре.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
США не хватит ресурсов для операции по отстранению Мадуро, пишут СМИ
Вчера, 11:14
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны
Вчера, 02:35
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАКарибское мореНиколас МадуроВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала