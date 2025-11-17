Рейтинг@Mail.ru
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA
21:13 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/tennis-2055576288.html
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA
Четыре российские теннисистки получили номинации в различных категориях премии Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года, сообщается на сайте организации.
2025-11-17T21:13:00+03:00
2025-11-17T21:13:00+03:00
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA

Андреева, Кудерметова, Шнайдер и Александрова номинированы на премии WTA

© Фото : Пресс-служба ITFМирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Пресс-служба ITF
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре российские теннисистки получили номинации в различных категориях премии Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года, сообщается на сайте организации.
Всего представлены пять номинаций: "Игрок года", "Пара года", "Возвращение года", "Прорыв года", "Новичок года". Победители будут объявлены 15 декабря.
На премию лучшей паре года претендуют россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, пробившиеся на итоговый турнир WTA и завоевавшие титулы в Майами и Брисбене, а также Вероника Кудерметова, выигравшая с бельгийкой Элизе Мертенс Уимблдон и итоговый турнир WTA.
Андреева за ряд рекордов, две победы на турнирах WTA 1000, выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и Уимблдона и дебют в первой десятке мирового рейтинга номинирована на приз теннисистке, совершившей "прорыв года". Также в этой номинации представлена Екатерина Александрова, на счету которой четыре финала турниров WTA 500, в том числе одна победа, дебют в топ-10 и выход в четвертый круг на трех турнирах Большого шлема.
На награду лучшей теннисистке года номинированы белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также Елена Рыбакина из Казахстана.
ATP обновила рейтинг после итогового турнира
