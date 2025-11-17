Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Четыре российские теннисистки получили номинации в различных категориях премии Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года, сообщается на сайте организации.

Всего представлены пять номинаций: "Игрок года", "Пара года", "Возвращение года", "Прорыв года", "Новичок года". Победители будут объявлены 15 декабря.