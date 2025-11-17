Рейтинг@Mail.ru
Тарасова прокомментировала падение Гуменника на этапе Гран-при в Москве
15:42 17.11.2025
Тарасова прокомментировала падение Гуменника на этапе Гран-при в Москве
2025
Тарасова прокомментировала падение Гуменника на этапе Гран-при в Москве

Тарасова: в падении Гуменника на этапе Гран-при в Москве нет ничего ужасного

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что не видит ничего ужасного в падении российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Москве.
Гуменник упал с четверного лутца в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. По словам тренера фигуриста Вероники Дайнеко, спортсмен не совсем правильно поставил ногу при заходе на лутц, и прыжок рассыпался, он приземлился на лед плашмя. Гуменник также упал с тройного прыжка в произвольной программе.
"Петя нелепо упал (в короткой программе). Но катался до этого очень хорошо. Он первую половину программы прокатал совершенно замечательно и сделал абсолютно все, на что заходил. Все четверные сделал. А тут подрасслабился немножко и упал. Дальше будет лучше. Ничего ужасного в этом нет. Он - Петя, он - Гуменник. Прекрасный, техничный, очень красивый одиночник. Он все сделает, я в него верю", - сказала Тарасова.
В воскресенье Гуменник, отобравшийся на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, занял третье место на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Гуменник рассказал, что полностью восстановился после травмы
16 ноября, 17:23
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникТатьяна Тарасова
 
