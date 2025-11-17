Тарасова прокомментировала падение Гуменника на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что не видит ничего ужасного в падении российского фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Москве.

Гуменник упал с четверного лутца в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. По словам тренера фигуриста Вероники Дайнеко, спортсмен не совсем правильно поставил ногу при заходе на лутц, и прыжок рассыпался, он приземлился на лед плашмя. Гуменник также упал с тройного прыжка в произвольной программе.