Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что российская фигуристка Аделия Петросян сможет стабильно исполнять четверные прыжки на соревнованиях.
Петросян в воскресенье упала с четверного тулупа во время исполнения произвольной программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе объяснила ошибку тем, что Петросян слишком зациклена на четверном прыжке.
"Четверной прыжок не всегда получается. Но я думаю, у нее все получится и она сможет его делать стабильно. Конечно, она зациклена на нем. Каждый зациклен на самом сложном. Все остальное Аделия делает безошибочно. А четверной прыжок для девочек - сложная вещь", - сказала Тарасова.
Петросян выиграла этап Гран-при, набрав в сумме 230,05 балла. Остальные элементы, включая комбинации и вращения, фигуристка исполнила чисто.