Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:41 17.11.2025
Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные
Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные - РИА Новости, 17.11.2025
Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что российская фигуристка Аделия Петросян сможет стабильно... РИА Новости, 17.11.2025
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна тарасова
этери тутберидзе
/20251116/petrosyan-2055314128.html
спорт, аделия петросян, татьяна тарасова, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе
Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные

Тарасова считает, что Петросян вернет стабильность при исполнении четверных

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что российская фигуристка Аделия Петросян сможет стабильно исполнять четверные прыжки на соревнованиях.
Петросян в воскресенье упала с четверного тулупа во время исполнения произвольной программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе объяснила ошибку тем, что Петросян слишком зациклена на четверном прыжке.
"Четверной прыжок не всегда получается. Но я думаю, у нее все получится и она сможет его делать стабильно. Конечно, она зациклена на нем. Каждый зациклен на самом сложном. Все остальное Аделия делает безошибочно. А четверной прыжок для девочек - сложная вещь", - сказала Тарасова.
Петросян выиграла этап Гран-при, набрав в сумме 230,05 балла. Остальные элементы, включая комбинации и вращения, фигуристка исполнила чисто.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Петросян разгромила всех на Гран-при: но что мучает нашу чемпионку?
16 ноября, 17:00
16 ноября, 17:00
 
Фигурное катание
 
 
