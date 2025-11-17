https://ria.ru/20251117/svo-2055497839.html
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском
Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом России в освобождённом Двуречанском в Харьковской области. РИА Новости, 17.11.2025
Освобождение Двуречанского в Харьковской области
Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом в освобождённом Двуречанском в Харьковской области
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом России в освобождённом Двуречанском в Харьковской области.
Об освобождении Двуречанского ведомство сообщило в понедельник.
В описании к видео говорится, что населённый пункт был освобождён в результате активных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Поддержку штурмовым подразделениям оказали расчёты артиллерии и операторы подразделения беспилотных систем группировки.
"Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ
, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения", - рассказали в МО РФ
.
Российские военнослужащие провели зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих к населенному пункту территорий от остатков формирований ВСУ.