Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском - РИА Новости, 17.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 17.11.2025
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском - РИА Новости, 17.11.2025
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском
Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом России в освобождённом Двуречанском в Харьковской области​. РИА Новости, 17.11.2025
2025
Освобождение Двуречанского в Харьковской области
Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом в освобождённом Двуречанском в Харьковской области
Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском

МО показало военнослужащего с флагом России в освобожденном Двуречанском

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом России в освобождённом Двуречанском в Харьковской области​.
Об освобождении Двуречанского ведомство сообщило в понедельник.
В описании к видео говорится, что населённый пункт был освобождён в результате активных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Поддержку штурмовым подразделениям оказали расчёты артиллерии и операторы подразделения беспилотных систем группировки.
"Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения", - рассказали в МО РФ.
Российские военнослужащие провели зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих к населенному пункту территорий от остатков формирований ВСУ.
Минобороны рассказало об успехах бойцов "Запада" в зоне СВО за сутки
