Минобороны показало военнослужащего с флагом России в Двуречанском

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало российского военнослужащего с флагом России в освобождённом Двуречанском в Харьковской области​.

Об освобождении Двуречанского ведомство сообщило в понедельник.

В описании к видео говорится, что населённый пункт был освобождён в результате активных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Поддержку штурмовым подразделениям оказали расчёты артиллерии и операторы подразделения беспилотных систем группировки.

"Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ , а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения", - рассказали в МО РФ